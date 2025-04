Rapport alarmant : la moitié des survivants de la Shoah disparaîtront d'ici 2030

Un rapport démographique publié mardi par la Conférence sur les réclamations matérielles juives contre l'Allemagne (Claims Conference) dresse un constat alarmant sur l'avenir de la mémoire de la Shoah. Intitulé "Témoins en voie de disparition", ce document révèle que d'ici 2040, seule une infime fraction des survivants sera encore en vie. Selon cette étude basée sur des données collectées depuis 1952, près de la moitié des survivants actuels s'éteindra dans les six prochaines années, et 70% dans la décennie à venir. En octobre 2024, environ 200 000 survivants vivaient dans 90 pays, Israël abritant la plus grande communauté avec 110 100 personnes.

Le déclin s'annonce rapide. D'ici 2030, la population de survivants en Israël devrait chuter de 43%, pour atteindre 62 900 personnes. Aux États-Unis, qui compte actuellement 34 600 survivants, la baisse prévue est de 39%. Dans les pays de l'ex-Union soviétique, la diminution sera encore plus prononcée : de 25 500 à 11 800, soit une réduction de 54%.

L'âge médian des survivants dans le monde est de 87 ans, et 61% sont des femmes. Environ 1 400 d'entre eux ont plus de 100 ans.

"Ce rapport souligne l'urgence de nos efforts d'éducation sur l'Holocauste", a déclaré Gideon Taylor, président de la Claims Conference. "C'est maintenant qu'il faut entendre les témoignages directs des survivants, les inviter à parler dans nos salles de classe et nos institutions. Ce rapport nous rappelle que notre temps est presque écoulé." Parmi les voix citées figure Nechama Grossman, 110 ans, l'une des plus anciennes survivantes de l'Holocauste, résidant à Arad, en Israël. Son fils témoigne : "Elle a traversé le pire de l'humanité et a survécu. Elle a élevé ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en leur enseignant que la haine incontrôlée ne peut pas gagner."

Leonard Zaicescu, 98 ans, survivant des trains de la mort de Iasi en Roumanie, affirme : "Tant que je serai vivant et que j'aurai de la force, je ferai tout ce que je peux pour que les générations futures apprennent ce qui s'est passé." Fondée en 1951, la Claims Conference a obtenu plus de 95 milliards de dollars d'indemnisations de l'Allemagne. En 2025, l'organisation allouera environ 530 millions de dollars en indemnisations et 960 millions pour des services sociaux.