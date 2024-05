Rapport annuel sur l'antisémitisme : explosion du nombre d’actes antijuifs dans le monde

Le rapport annuel sur l'antisémitisme dans le monde, publié par l'université de Tel-Aviv et l'Anti-Defamation League (ADL), révèle que le nombre d’actes antisémites a explosé dans les pays occidentaux par rapport à l’année dernière. Une augmentation particulièrement importante a été enregistrée après le 7 octobre, mais les neuf premiers mois de 2023, avant le début de la guerre, ont également vu une augmentation significative du nombre d'incidents dans la plupart des pays occidentaux.

AP Photo/Oded Balilty

En France, le nombre d'incidents est passé de 436 en 2022 à 1 676 en 2023, dont 85 agressions physiques contre 43 l’année précédente. Au Royaume-Uni, les actes antisémites sont passés de 1 662 à 4 103 (les agressions physiques de 136 à 266), en Argentine, de 427 à 598, en Allemagne de 2 639 à 3 614, au Brésil de 432 à 1 774, en Afrique du Sud de 68 à 207, au Mexique de 21 à 78, aux Pays-Bas de 69 à 154, en Autriche de 719 à 1 147, en Australie de 79 à 622. Le rapport souligne l'impossibilité de suivre de manière fiable les incidents antisémites en Russie à l'heure actuelle, mais analyse les conséquences probables de la rhétorique antisémite de Vladimir Poutine.

"Nous ne sommes pas en 1938, ni même en 1933. Pourtant, si les tendances actuelles se poursuivent, le rideau tombera sur la possibilité de mener une vie juive en Occident - de porter une étoile de David, de fréquenter les synagogues et les centres communautaires, d'envoyer ses enfants dans des écoles juives, de fréquenter un club juif sur le campus ou de parler hébreu", estime le directeur du Centre d'étude sur la communauté juive européenne de l'université de Tel Aviv, Uriya Shavit.

Luke Tress/Flash90

"Le rapport de cette année est incroyablement alarmant, avec des niveaux d'antisémitisme sans précédent", a déclaré le directeur de l'ADL, Jonathan Greenblatt. "L'antisémitisme est une menace réelle pour la vie juive du monde entier", a-t-il ajouté. L'ancien ministre canadien de la justice et procureur général Irwin Cotler, a quant à lui averti que "l'explosion de l'antisémitisme constitue une menace non seulement pour les Juifs, mais aussi pour nos démocraties, une atteinte à notre humanité commune et une menace permanente pour la sécurité humaine".

Le rapport de 150 pages comprend également des études approfondies sur différents pays, ainsi qu'une étude sur les profils des diffuseurs de contenus antisémites sur X. Y sont examinés entre autres, la prolifération des discours antisémites dans le monde arabe, en Turquie et en Iran après le 7 octobre.