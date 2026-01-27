Rapport de l’Université de Tel-Aviv : la mémoire de la Shoah se focalise de plus en plus sur les Justes parmi les nations

L’Université de Tel-Aviv a publié ce mardi son rapport annuel intitulé "Pour une cause noble", consacré aux initiatives internationales de commémoration de la Shoah, à la préservation du patrimoine juif et à la lutte contre l’antisémitisme. Le document met en évidence une évolution marquante observée au cours des deux dernières décennies : une attention croissante portée, à l’échelle mondiale, aux récits des Justes parmi les nations.

Selon les auteurs du rapport, cette tendance se manifeste notamment à travers la création de musées et d’expositions dédiés aux figures de sauveurs pendant la Shoah. Des institutions au Japon, en Lettonie ou en République tchèque mettent ainsi en avant des personnalités telles que Chiune Sugihara, Janis Lipke ou Oskar Schindler. Des démarches similaires ont également été identifiées aux États-Unis, en Chine, en Bulgarie et aux Émirats arabes unis.

Les chercheurs soulignent toutefois que cette focalisation sur les sauveurs doit impérativement s’inscrire dans un cadre historique rigoureux. Ils mettent en garde contre le risque de diluer l’ampleur des crimes nazis ou de laisser entendre que ces actes de courage étaient répandus, rappelant au contraire qu’il s’agissait d’initiatives exceptionnelles, portées par une minorité face à une réalité de persécution massive.

Le rapport s’intéresse également à l’actualité mémorielle en Europe occidentale, notamment à la décision de la France d’instituer une journée nationale annuelle marquant la réhabilitation d’Alfred Dreyfus. Pour les auteurs, l’affaire Dreyfus demeure un miroir des tensions persistantes autour de l’identité républicaine française et de la lutte contre l’antisémitisme, plus d’un siècle après les faits.

Outre ces analyses, la publication rassemble plusieurs contributions consacrées à la culture juive, à la mémoire historique et aux formes contemporaines de transmission du passé. L’ensemble a suscité un écho notable et nourri des débats au niveau international, illustrant les enjeux toujours sensibles et évolutifs liés à la mémoire de la Shoah dans le monde d’aujourd’hui.