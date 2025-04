Rapport sur l'antisémitisme mondial : une baisse relative en 2024, mais des chiffres toujours alarmants

À la veille de Yom HaShoah, l’Université de Tel Aviv a publié ce mercredi son rapport annuel sur l’état de l’antisémitisme dans le monde. Si certains pays ont enregistré une légère baisse en 2024, les niveaux globaux restent bien supérieurs à ceux d’avant le 7 octobre.

Le rapport souligne que le pic des incidents a été atteint entre octobre et décembre 2023. En 2024, des hausses notables ont été observées en Australie (1 713 cas, contre 1 200 en 2023), au Canada (6 219 cas) et aux États-Unis, notamment à New York, où 344 crimes haineux antisémites ont été recensés. En France, bien que le nombre total ait légèrement baissé à 1 570 incidents, les agressions physiques sont en hausse.

Malgré cette recrudescence, les taux d’arrestation demeurent très faibles. À Londres, seulement 4 % des cas signalés ont abouti à une arrestation, 6 % à Toronto, et 10 % à Chicago. À New York, un tiers des auteurs d’actes antisémites ont été appréhendés — un chiffre toujours inférieur à celui des autres crimes haineux.

Selon le professeur Oriya Shavit, rédacteu du rapport, l'antisémitisme reste omniprésent, bien que la vague post-7 octobre ne se soit pas intensifiée de manière linéaire.