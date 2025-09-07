Reconnaissance d’un État palestinien : Mike Huckabee met en garde contre des “conséquences désastreuses”

Articles recommandés -

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a averti dimanche que le projet de plusieurs pays occidentaux de reconnaître un État palestinien lors d’un vote prévu ce mois-ci aux Nations unies risquait d’avoir des “conséquences désastreuses”.

Dans une interview accordée à la BBC, Huckabee a estimé que cette démarche unilatérale violerait les accords d’Oslo et pourrait pousser Israël à prendre des mesures de rétorsion, notamment en appliquant sa souveraineté sur certaines parties de la Judée-Samarie. “Je regrette que ces pays n’aient pas réfléchi aux implications. Lorsque la France a annoncé sa décision de reconnaître la Palestine, le Hamas a immédiatement quitté la table des négociations sur les otages”, a-t-il affirmé.

L’ambassadeur a ajouté que la reconnaissance internationale d’un État palestinien en dehors de tout accord bilatéral a renforcé la position israélienne : “Israël se dit désormais : ‘Si on nous impose une décision qui va à l’encontre des accords d’Oslo, alors nous pourrions étendre notre souveraineté.’” Huckabee juge que ces initiatives, même animées de bonnes intentions, produisent “l’effet inverse” et alimentent les tensions au lieu de favoriser la paix.

La position américaine contraste avec celle de plusieurs capitales européennes, dont Paris, qui ont récemment annoncé leur soutien à la reconnaissance de l’État palestinien, considérant qu’il s’agit d’un pas nécessaire vers une solution à deux États. Washington, lui, reste opposé à toute reconnaissance sans négociation préalable avec Israël.

Lors d’une précédente interview à CNBC, Huckabee avait déjà qualifié le conflit entre Israël et le Hamas de “guerre spirituelle”, le décrivant comme “une bataille entre le bien et le mal”. Évoquant le 7 octobre 2023, date de l’attaque du Hamas contre Israël ayant fait environ 1 200 morts et plus de 250 otages, il a dénoncé “un niveau de barbarie rarement observé dans l’histoire”.

Selon l’ambassadeur, les États-Unis continuent de soutenir le droit d’Israël à se défendre tout en appelant à la libération des otages et à des négociations encadrées. Mais pour Huckabee, toute reconnaissance internationale de la Palestine hors cadre d’accord risque de compromettre les efforts de paix et d’aggraver les tensions régionales.