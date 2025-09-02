Recrudescence des attaques antisémites et anti-israéliennes en Occident

Articles recommandés -

Un Israélien a été agressé mardi à Santa Monica, en Californie, par un groupe de manifestants pro-palestiniens, s'inscrivant dans une série d'incidents antisémites à travers le monde occidental.

Il y a une semaine, plusieurs Israéliens résidant à Los Angeles avaient déjà été attaqués alors qu'ils rentraient de la synagogue dans le quartier de Wilshire et Crescent Heights. Ces incidents illustrent une tendance préoccupante observée dans plusieurs pays.

https://x.com/i/web/status/1962684018656182598

En Allemagne, des membres de la communauté juive ont été agressés il y a deux semaines dans un parc de Francfort alors qu'ils installaient des affiches avec les photos d'otages de Gaza. Selon le journal Bild, une femme masquée a aspergé de peinture rouge trois hommes à l'aide de bombes aérosol. La police a confirmé l'incident.

En France, un directeur de parc d'attractions a refusé l'entrée à 150 enfants israéliens âgés de 8 à 16 ans, malgré une réservation effectuée des semaines à l'avance. Le motif invoqué était la guerre à Gaza. L'homme a été arrêté pour "discrimination religieuse", passible de trois ans d'emprisonnement.

Aux Pays-Bas, des Israéliens ont été pris pour cible dans un parc de loisirs à Zwolle. Des militants pro-palestiniens les ont filmés secrètement avant de demander à leurs sympathisants d'identifier s'ils étaient "suspects de crimes de guerre à Gaza".

Ces incidents révèlent une escalade inquiétante de l'antisémitisme en Occident depuis le 7 octobre