Reebok cède aux pressions du BDS et retire son logo des maillots de l’équipe nationale israélienne

Le boycott international visant Israël atteint les terrains de football. La marque de sport Reebok a exigé que son logo soit retiré des nouveaux maillots de la sélection nationale israélienne, cédant à des menaces de boycott formulées par le mouvement BDS.

Reebok avait commencé à habiller les équipes nationales seulement l’été dernier, lançant même une vaste campagne publicitaire autour des nouveaux équipements, conçus par l’ancien international Tal Shtah. Mais à la suite de la pression exercée sur le groupe, la Fédération israélienne de football (IFA) a confirmé que les prochains matchs se joueront sans l’emblème de la marque sur les tenues.

Cette décision intervient alors que l’équipe nationale s’apprête à disputer deux rencontres cruciales dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 : contre la Norvège à Oslo le 11 octobre, puis face à l’Italie à Udine le 14 novembre. Israël, actuellement troisième de son groupe avec neuf points, reste en lice pour la qualification malgré un contexte diplomatique et sportif tendu.

Face à cette polémique, la Fédération a tenu à clarifier : « L’IFA n’a jamais signé d’accord direct avec Reebok International. La société a cédé à des menaces de boycott ridicules qui ne la concernaient même pas. » L’organisation souligne que son partenariat se fait par l’intermédiaire d’un fournisseur local, et que « le blason de la Fédération et le drapeau d’Israël continueront de s’afficher fièrement sur chaque maillot ». L’IFA se dit convaincue que de nouveaux sponsors, « plus courageux », viendront rapidement remplacer Reebok pour soutenir l’équipe nationale dans cette période sensible.