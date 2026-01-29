Responsables israéliens et saoudiens à Washington pour discuter de l’option militaire contre l’Iran

De hauts responsables israéliens et saoudiens de la défense et du renseignement se trouvent cette semaine à Washington pour des consultations avec l’administration américaine, dans un contexte de tensions croissantes autour de l’Iran. Selon plusieurs sources citées par Axios, ces échanges portent notamment sur l’éventualité de frappes américaines contre Téhéran.

Côté israélien, le chef de la direction du renseignement militaire de Tsahal, le général Shlomi Binder, a rencontré mardi et mercredi des responsables du Pentagone, de la CIA et de la Maison-Blanche. Les représentants israéliens auraient partagé avec leurs homologues américains des informations de renseignement concernant des cibles potentielles en Iran, alors que Washington étudie différents scénarios d’intervention.

Parallèlement, l’Arabie saoudite adopte une posture plus prudente. Le ministre saoudien de la Défense, Khalid ben Salmane, frère cadet du prince héritier Mohammed ben Salmane, est attendu jeudi et vendredi pour des entretiens avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio et l’émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff. Selon les mêmes sources, Riyad cherche avant tout à éviter une escalade militaire et privilégie les voies diplomatiques.

Cette approche a été confirmée plus tôt dans la semaine par l’agence officielle saoudienne SPA, qui a rapporté que le prince héritier avait informé le président iranien Massoud Pezeshkian que le royaume n’autoriserait ni l’utilisation de son espace aérien ni celle de son territoire pour une opération militaire contre l’Iran.

Ces discussions interviennent alors que Donald Trump envisage ouvertement plusieurs options face à Téhéran. D’après des informations rapportées par Reuters, le président américain examine notamment des frappes ciblées contre les forces de sécurité et certains dirigeants iraniens, dans l’objectif de fragiliser le régime et d’encourager la contestation interne.

Selon CNN, l’échec récent des échanges entre Washington et Téhéran sur les programmes nucléaire et balistique iraniens a renforcé l’ouverture de la Maison-Blanche à une intervention plus musclée. Cette convergence de visites israéliennes et saoudiennes à Washington illustre la complexité des équilibres régionaux, entre coordination sécuritaire, divergences stratégiques et crainte d’un embrasement généralisé au Moyen-Orient.