Retour progressif des compagnies aériennes à Tel-Aviv dès août 2025

Le groupe Lufthansa a annoncé la reprise graduelle de ses vols vers Israël à partir du 1er août. Lufthansa, Austrian Airlines et Lufthansa Cargo opéreront des vols quotidiens depuis Francfort, Munich et Vienne vers Tel-Aviv, avec 44 vols hebdomadaires prévus. Brussels Airlines rejoindra le dispositif le 13 août. SWISS, qui avait suspendu ses vols jusqu’au 25 octobre, anticipe son retour au 29 septembre, tandis qu’Eurowings maintient la suspension de ses vols jusqu’à fin octobre au moins.

Cette reprise intervient après une période d’arrêt due à l’instabilité sécuritaire, notamment après une attaque de missile houthi sur l’aéroport Ben-Gourion en mai 2025. Le groupe Lufthansa, après une évaluation approfondie avec les autorités, a décidé de relancer ses opérations, offrant des options de remboursement ou de réorganisation pour les passagers affectés. D’autres compagnies, comme Air France, Aegean Airlines et United Airlines, ont déjà repris leurs vols, tandis que Ryanair, Delta et Air Canada restent absentes jusqu’à septembre ou octobre. Ce retour progressif, soutenu par la levée des restrictions européennes, vise à rétablir la connectivité aérienne d’Israël, essentielle pour le tourisme et les affaires, dans un contexte régional tendu.