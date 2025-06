Reza Pahlavi appelle les Iraniens à la désobéissance civile face au régime

Le prince héritier en exil Reza Pahlavi a publié samedi sur X un appel vidéo pressant ses "compatriotes" iraniens à se soulever contre la République islamique, qu'il qualifie de régime "incompétent et criminel".

Dans cette déclaration d'une minute et demie, Pahlavi accuse les dirigeants de Téhéran d'avoir "traîné l'Iran" dans la situation actuelle et d'être "responsables" de la crise. "Depuis des décennies, ce régime a instauré corruption, incapacité et oppression", dénonce-t-il.

Le fils du dernier shah mise sur "le grand pouvoir du peuple iranien" pour renverser le régime. "L'Iran est entre vos mains, et sa récupération dépend de vous", lance-t-il aux Iraniens.

Pahlavi encourage concrètement les actes de résistance : "Votre désobéissance, par exemple ne pas aller au travail, faire grève, peut porter un coup fatal à l'échec de ce régime." Il exhorte également les forces militaires et sécuritaires à "se séparer de ce régime et cesser de s'opposer au peuple".

Soutien international

Le prince conclut en appelant "les peuples du monde entier" à soutenir le mouvement de contestation iranien. Cette déclaration intervient alors qu'Israël mène l'opération "Réveil du Lion" contre les infrastructures militaires iraniennes, créant un contexte de forte pression sur le régime des mollahs.

Pahlavi semble vouloir capitaliser sur cette fragilisation pour encourager un soulèvement populaire interne.