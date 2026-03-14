Reza Pahlavi se dit prêt à gouverner l’Iran après la chute de la République islamique

Reza Pahlavi, fils en exil du dernier chah d’Iran, a affirmé samedi qu’il était prêt à prendre la direction du pays « dès que la République islamique tombera ». Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’opposant au régime iranien a déclaré travailler à la mise en place d’un système de transition destiné à gouverner l’Iran après la chute des autorités actuelles.

Résidant aux États-Unis depuis de nombreuses années, Reza Pahlavi explique avoir déjà identifié plusieurs personnalités susceptibles de participer à ce futur dispositif politique. Selon lui, des figures « compétentes » vivant aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger ont été sélectionnées afin de diriger les différentes composantes d’un gouvernement transitoire.

« Des individus compétents, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, ont été identifiés et évalués pour diriger les différentes composantes du système transitoire », a-t-il écrit dans un message publié en persan et en anglais.

Reza Pahlavi affirme que cette structure politique serait prête à prendre les rênes du pays immédiatement après la chute du régime actuel. « Le système transitoire, sous ma direction, sera prêt à assumer la gouvernance du pays dès que la République islamique tombera », a-t-il assuré, ajoutant que sa priorité serait de rétablir rapidement l’ordre et la sécurité.

L’opposant iranien promet également d’instaurer « la liberté » et de créer les conditions nécessaires à la prospérité et au développement du pays.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l’Iran est entrée dans sa troisième semaine, accentuant les tensions au sein du régime iranien et ravivant les spéculations sur l’avenir politique du pays.