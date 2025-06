Rima Hassan de retour en France après trois jours de détention en Israël

L'eurodéputée La France insoumise Rima Hassan a embarqué jeudi pour la France après trois jours de détention en Israël, suite à l'interception du voilier "Madleen" qui tentait de rallier Gaza. Son retour est prévu jeudi 12 juin aux environs de 20 heures à Roissy-Charles-de-Gaulle, selon son entourage.

Le navire "Madleen", intercepté et dérouté alors qu'il faisait cap sur les côtes gazaouies, transportait 12 militants venus de France, d'Allemagne, du Brésil, de Turquie, de Suède et des Pays-Bas – parmi lesquels l'activiste écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

L'opération, menée dans le cadre de "la Flottille pour la liberté", visait à apporter une aide humanitaire aux habitants de Gaza et à dénoncer le "blocus israélien".

Rima Hassan a été placée à l'isolement près de la ville israélienne de Ramla et avait entamé une grève de la faim mercredi soir.

L'ambassadeur israélien en France, Joshua L. Zarka, a indiqué que ces derniers se trouvaient sous un statut semblable à celui de l'OQTF (obligation de quitter le territoire français). Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a remercié "nos agents pour leur mobilisation admirable qui a permis cette issue rapide, en dépit du harcèlement et de la diffamation dont ils ont été l'objet".

Cette affaire s'inscrit dans un contexte tendu entre Rima Hassan et Israël. En février 2025, elle avait déjà été refoulée à l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv lors d'une mission officielle du Parlement européen, les autorités israéliennes lui reprochant ses positions pro-palestiniennes et son soutien au mouvement BDS.