Rima Hassan rejoint la flottille de Greta Thunberg en route pour Gaza

L’eurodéputée de La France insoumise, Rima Hassan, a annoncé samedi qu’elle rejoignait la Global Sumud Flotilla, un convoi maritime international d’aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Cette flottille, menée notamment par la militante écologiste Greta Thunberg, est partie de Barcelone fin août et fait escale à Bizerte, en Tunisie, où Rima Hassan est montée à bord.

Sur le réseau X, l’élue a accusé les gouvernements occidentaux d’être « responsables de la poursuite du génocide à Gaza » et de s’être illustrés par leur « silence » après deux attaques visant la flottille. Selon l’organisation, l’un des bateaux aurait été visé par un drone alors qu’il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis.

En juin, Rima Hassan avait déjà participé à une première tentative pour rejoindre Gaza par la mer, avortée après l’arraisonnement du voilier par la marine israélienne. « Face à cette inaction, je rejoins cette initiative citoyenne, le plus grand convoi maritime humanitaire jamais réalisé », a-t-elle déclaré. Le terme « sumud », qui signifie « résilience » en arabe, reflète la détermination de ce collectif international.