Roger Waters perd son procès en diffamation pour accusation de "génocide" – Al Jazeera également menacée de dommages et intérêts

Le musicien Roger Waters, ancien membre de Pink Floyd, vient de perdre un procès en diffamation intenté par le journaliste John Ware, après avoir qualifié ce dernier de "porte-parole sioniste menteur et comploteur" et l'avoir accusé de "soutenir le génocide des Palestiniens" lors d'une interview accordée à Al Jazeera.

Le différend a débuté après que Ware a produit un documentaire pour la Campaign Against Antisemitism (CAA), examinant les accusations d'antisémitisme portées contre Waters. En réaction, le célèbre musicien a violemment critiqué Ware lors d'une émission sur Al Jazeera, qualifiant le documentaire de campagne de dénigrement.

La Haute Cour du Royaume-Uni a statué que les propos de Waters étaient diffamatoires. Dans sa décision, le juge a estimé que l'affirmation selon laquelle Ware soutiendrait un "génocide" constituait une déclaration factuelle et non une simple opinion – rendant sa défense juridique beaucoup plus difficile.

Al Jazeera, en tant que diffuseur de ces propos, figure également parmi les défendeurs et pourrait être tenue responsable de dommages et intérêts. La chaîne qatarie se retrouve ainsi exposée à des conséquences financières potentiellement significatives. La procédure judiciaire va maintenant se poursuivre pour déterminer les sanctions et l'éventuelle compensation financière due à John Ware.