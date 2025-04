Ron Dermer a pris le contrôle des négociations avec le Hamas, provoquant leur enlisement (CNN)

Selon une information publiée vendredi par CNN, un changement important s'est produit ces derniers mois dans la gestion des négociations pour la libération des otages israéliens. D'après des sources impliquées dans les pourparlers, Ron Dermer - ministre des Affaires stratégiques et conseiller politique le plus proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou - a remplacé le chef du Mossad David Barnea et le directeur du Shin Bet Ronen Bar dans la conduite des négociations. Ce changement aurait, selon ces sources, ralenti le processus et introduit des considérations politiques.

"Il y a une différence significative dans la dynamique depuis que Dermer est entré en scène", a déclaré l'une des sources. "Les négociations semblent subir une politisation du côté israélien." Une autre source israélienne a ajouté que l'objectif de cette manœuvre était de donner à Netanyahou un plus grand contrôle sur le processus - une décision qui a effectivement affaibli les liens avec les médiateurs du Qatar et d'Égypte, qui maintiennent un contact direct avec le Hamas.

Selon des responsables égyptiens et américains, alors que les États-Unis poussent à tout prix pour un accord afin de libérer des citoyens américains, Israël semble davantage concentré sur la poursuite des combats. "Il n'y a pas de clarté quant à l'objectif israélien", a déclaré une source. "Les Américains commencent à perdre patience."

D'après le média, le Hamas est également sous pression - tant à cause des combats contre Tsahal que des manifestations de Palestiniens à Gaza. Cependant, un responsable américain a accusé l'organisation d'avoir manqué des opportunités significatives de maintenir un cessez-le-feu le mois dernier. "Ils ne sont pas vraiment pressés de bouger", a-t-il affirmé.