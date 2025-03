Rubio : "Ce que le Hamas a fait est choquant et malsain, nous voulons que tous les otages soient libérés"

Le Secrétaire d'État américain Marco Rubio a formulé vendredi des critiques acerbes concernant les négociations entre Israël et le Hamas pour la libération des otages, qualifiant les exigences du mouvement terroriste palestinien de "ridicules" et rejetant l'idée d'un accord séparé pour les otages américains.

"Nous voulons que tous les otages soient libérés, y compris les dépouilles. Le ratio entre otages et prisonniers est ridicule", a déclaré Marco Rubio à i24NEWS, en référence au nombre élevé de prisonniers palestiniens dont le Hamas demande la libération en échange des otages israéliens encore détenus à Gaza.

"Nous agissons comme si cette situation était logique, mais ce que le Hamas a fait est choquant et malsain, et nous ne devons pas l'accepter", a poursuivi le chef de la diplomatie américaine. "Nous avons affaire à des barbares. Nous voulons que tous les otages reviennent." Ces déclarations interviennent dans un contexte de négociations complexes entre Israël et le Hamas, avec la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis. Interrogé spécifiquement sur l'éventualité d'un accord séparé avec le Hamas pour libérer uniquement les otages américains, dont Idan Alexander, Rubio a implicitement rejeté cette option, réaffirmant la position américaine en faveur d'une solution globale.

Cette prise de position ferme du Secrétaire d'État souligne l'engagement continu de l'administration Trump en faveur d'Israël dans le conflit en cours, tout en maintenant la pression pour la libération des quelque 59 otages encore détenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Parmi ces otages figurent plusieurs citoyens américains, ce qui place les États-Unis dans une position délicate entre leur soutien à l'allié israélien et la protection de leurs ressortissants.