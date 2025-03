Rubio réaffirme au prince héritier saoudien que le Hamas n'aura "aucun rôle à Gaza"

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a clairement réitéré la position ferme de Washington concernant l'avenir de Gaza lors de sa rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lundi à Djeddah. Selon un communiqué du Département d'État, Rubio a insisté sur "l'engagement ferme des États-Unis qu'aucune solution pour Gaza ne doit inclure un quelconque rôle pour le Hamas". Cette déclaration intervient alors que les dirigeants arabes ont récemment soutenu une stratégie dirigée par l'Égypte qui prévoit l'établissement d'un fonds fiduciaire pour financer la reconstruction de Gaza et faciliter le retour de l'Autorité palestinienne dans l'enclave.

Lors de leur entretien, les deux responsables ont également abordé plusieurs dossiers régionaux sensibles. Rubio "a remercié le prince héritier d'accueillir à nouveau les États-Unis dans les pourparlers visant à résoudre la guerre en Ukraine et à garantir une paix durable", a indiqué la porte-parole Tammy Bruce.

"Les dirigeants ont discuté du Yémen et des menaces à la navigation posées par les terroristes houthis qui menacent le commerce mondial, les intérêts américains et les citoyens et infrastructures saoudiens", a-t-elle ajouté.

La Maison Blanche a précisé qu'elle "accueille favorablement les contributions" des nations arabes qui soutiennent le plan égyptien, tout en soulignant que Washington insiste sur le fait que le Hamas ne peut rester au pouvoir. "Le président Trump a été clair sur le fait que le Hamas ne peut continuer à gouverner Gaza", a déclaré Brian Hughes, porte-parole du Conseil national de sécurité.