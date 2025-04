Russie : près de trois ans de colonie pénitentiaire pour une jeune femme ayant critiqué la guerre en Ukraine

Un tribunal russe a condamné une jeune femme de 19 ans à près de trois ans de détention en colonie pénitentiaire pour avoir protesté contre la guerre en Ukraine, a rapporté CNN ce samedi.

Le tribunal de Saint-Pétersbourg a prononcé cette peine contre Daria Kozyreva après l'avoir reconnue coupable de "dénigrement" répété de l'armée russe. La jeune femme avait été arrêtée le 24 février 2024 après avoir collé une citation du poète ukrainien Taras Shevchenko sur son monument à Saint-Pétersbourg, selon une organisation indépendante de défense des droits humains en Russie.

Un deuxième chef d'accusation pour une interview

Un second chef d'accusation avait été retenu contre elle en août 2024, suite à une interview accordée à Radio Free Europe dans laquelle elle avait qualifié la guerre de la Russie en Ukraine de "monstrueuse" et "criminelle". Lors d'une audience, la jeune femme a plaidé qu'elle avait simplement récité un poème et collé une citation en ukrainien, "rien de plus", selon le service de presse du tribunal. L'organisation "Memorial" a décrit Kozyreva comme une prisonnière politique et a condamné les accusations portées contre elle.

Les procureurs avaient requis une peine de six ans d'emprisonnement contre Kozyreva, selon le média indépendant russe SOTA Vision, qui a suivi l'audience.

Plus de 1 500 prisonniers politiques en Russie

À l'heure actuelle, plus de 1 500 personnes sont emprisonnées pour des motifs politiques en Russie, selon un décompte de l'ONG OVD-Info, la répression de Moscou contre les opposants au régime s'étant intensifiée depuis le début de la guerre. De février 2022 à décembre 2024, au moins 20 070 personnes ont été arrêtées pour avoir exprimé des opinions anti-guerre, et 9 369 cas de "dénigrement de l'armée" ont été recensés. Ces accusations sont liées à des actes aussi variés que des publications sur les réseaux sociaux ou le port de vêtements aux couleurs du drapeau ukrainien, selon OVD-Info.

Cette condamnation s'inscrit dans un contexte de répression accrue contre toute forme de contestation en Russie, particulièrement depuis le début de ce que le Kremlin continue d'appeler une "opération militaire spéciale" en Ukraine.