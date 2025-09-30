Ryanair prolonge la suspension de ses vols vers Israël

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé qu’elle ne reprendra pas ses vols vers Israël cet hiver, en raison de tensions persistantes avec l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Selon la direction du transporteur low cost, l’aéroport refuse de confirmer les créneaux horaires pour l’été 2026, une condition jugée indispensable avant d’envisager une reprise.

« Nous ne sommes pas disposés à relancer des vols déficitaires à destination ou en provenance de Tel-Aviv pour l’hiver, sans la certitude que nos créneaux historiques pour l’été 2026 soient confirmés », a déclaré un porte-parole de Ryanair dans un communiqué. La compagnie accuse l’aéroport de « perturber à plusieurs reprises » ses vols à bas prix et qualifie d’« absurde » le refus de Ben Gourion, alors que les plannings de l’été 2026 sont déjà ouverts à la vente.

Ryanair regrette cette décision, estimant que Tel-Aviv sera privée de ses tarifs très compétitifs et des 22 routes exploitées l’hiver dernier. L’entreprise affirme qu’elle ne reprendra ses activités que si Israël respecte ses accords concernant les compagnies low cost.

En septembre, le PDG du groupe, Michael O’Leary, avait déjà laissé entendre que Ryanair pourrait ne pas revenir en Israël, même après un éventuel apaisement du conflit à Gaza. La compagnie avait auparavant prolongé la suspension de ses vols jusqu’au 25 octobre.