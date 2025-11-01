Sahara occidental : l’ONU soutient le plan marocain d’autonomie

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi une résolution inédite soutenant le plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, ancien territoire espagnol disputé entre Rabat et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l’Algérie.

Adopté par 11 voix pour, aucune contre et trois abstentions, le texte — porté par les États-Unis — estime qu’une « véritable autonomie sous souveraineté marocaine » constitue la solution la plus réaliste. L’Algérie a refusé de participer au vote, dénonçant une « parodie » et un texte « contraire à la doctrine onusienne de décolonisation ».

Le roi Mohammed VI a salué une « victoire historique » ouvrant « un nouveau chapitre » dans la « consécration de la marocanité du Sahara ». L’ambassadeur américain Mike Waltz a évoqué un « élan nouveau vers la paix », réaffirmant la détermination du président Donald Trump à parvenir à un accord avant la fin de l’année. La France, par la voix de Jérôme Bonnafont, a également salué cette « approche nouvelle » du Conseil.

Le Front Polisario, pour sa part, a dénoncé une résolution « sans valeur », réaffirmant la « détermination du peuple sahraoui à lutter pour son indépendance ». L’ambassadeur russe Vassili Nebenzia, qui s’est abstenu, a mis en garde contre la « charge de cowboy des Américains » susceptible de raviver le conflit.

La résolution prolonge par ailleurs d’un an la mission de paix de l’ONU (Minurso) et demande une évaluation stratégique d’ici six mois, tandis que l’émissaire onusien Staffan de Mistura appelle Rabat à détailler davantage son plan, notamment sur le principe d’autodétermination.