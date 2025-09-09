Salon de l'armement DSEI à Londres : participation israélienne sous tension

Articles recommandés -

Le prestigieux salon d'armement DSEI a ouvert ses portes ce mardi à Londres, dans un contexte particulièrement tendu. Le gouvernement britannique a interdit la participation officielle des représentants du ministère israélien de la Défense en raison de la guerre à Gaza, tout en autorisant les entreprises privées israéliennes à présenter leurs technologies.

Dès l’ouverture, plusieurs centaines de militants pro-palestiniens se sont rassemblés devant le salon pour protester contre la présence israélienne. Selon l’AFP, les manifestants, portant masques et keffiehs, agitaient des drapeaux palestiniens et scandaient des slogans tels que « Arrêtez le génocide » ou « Touchez pas à la Palestine », certains brandissant également des pancartes appelant à l’arrêt de l’armement d’Israël.

Au total, 51 entreprises israéliennes participent à DSEI, parmi lesquelles Elbit Systems, Rafael et Israel Aerospace Industries, faisant d’Israël la cinquième plus grande délégation derrière la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne. Le ministère israélien de la Défense a qualifié le boycott gouvernemental de « mesure offensante et honteuse » mais a assuré que les industries privées recevront tout le soutien nécessaire pour leur participation.