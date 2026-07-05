Séismes au Venezuela : un nouveau bilan fait état de près de 3.000 morts

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le nord du Venezuela le 24 juin continue de s'alourdir. Selon les autorités, 2.954 personnes ont perdu la vie et 16.592 autres ont été blessées, tandis que plus de 16.000 habitants sont désormais sans logement. Les deux secousses, de magnitude 7,5, se sont produites à seulement 39 secondes d'intervalle, faisant de cette catastrophe l'une des plus meurtrières de l'histoire récente du pays.

La ville côtière de La Guaira, située à une quarantaine de kilomètres de Caracas, a été la plus durement touchée. Des immeubles entiers se sont effondrés et de nombreuses familles vivent encore dans des abris de fortune ou dans des parcs, sans solution de relogement.

Les opérations de secours entrent désormais dans une nouvelle phase. Les équipes internationales commencent progressivement à mettre fin aux recherches de survivants pour se concentrer sur l'extraction des corps. Malgré tout, un homme a été extrait vivant des décombres huit jours après le drame, offrant un rare moment d'espoir au milieu de la tragédie.

Plus de 856 bâtiments ont été endommagés ou détruits. L'ONU estime par ailleurs que le nombre de personnes toujours portées disparues pourrait atteindre 50.000.

Une importante mobilisation internationale s'est organisée ces derniers jours. Des équipes de secours venues notamment des États-Unis, de France, du Royaume-Uni, du Qatar, du Brésil, du Chili, d'Inde, de Barbade et d'Argentine ont participé aux opérations de recherche. Israël a également dépêché une délégation de secours et des experts spécialisés, venus prêter assistance aux autorités vénézuéliennes dans les opérations de sauvetage et d'évaluation des dégâts.

La présidente par intérim Delcy Rodríguez a rendu hommage aux secouristes étrangers, saluant un élan de solidarité internationale « que le peuple vénézuélien n'oubliera jamais ». Elle a indiqué être en discussion avec plusieurs pays afin d'accélérer la reconstruction, notamment de l'aéroport de Maiquetía, gravement endommagé et désormais rouvert uniquement aux vols humanitaires.