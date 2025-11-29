Selon le WSJ, Washington et Moscou ont exploré une sortie de crise par la voie économique

Selon une enquête du Wall Street Journal, trois acteurs influents — Steven Witkoff, l’ex-conseiller de la Maison-Blanche Jared Kushner et Kirill Dmitriev, patron du fonds souverain russe (RDIF) — ont discrètement élaboré le mois dernier un plan ambitieux visant à mettre fin à la guerre en Ukraine tout en réinsérant la Russie dans l’économie mondiale.

D’après plusieurs sources impliquées dans les discussions citées par le WSJ, l’initiative allait bien au-delà d’un simple cessez-le-feu : il s’agissait en réalité de bâtir un mécanisme permettant aux entreprises américaines de prendre une longueur d’avance sur leurs concurrentes européennes dans l’après-guerre.

Au cœur du projet : l’utilisation des quelque 300 milliards de dollars d’actifs de la Banque centrale russe, gelés en Europe depuis l’invasion de 2022. Dmitriev souhaitait que ces actifs servent de levier pour financer des projets conjoints russo-américains, ainsi qu’un plan de reconstruction de l’Ukraine piloté par Washington.

Le responsable russe proposait également d’ouvrir la voie à de gigantesques investissements dans l’Arctique, région aux ressources minérales considérables. Les entreprises américaines et russes auraient pu exploiter ensemble ce potentiel, créant une architecture économique entièrement nouvelle entre deux puissances longtemps rivales.

Selon le WSJ, Dmitriev évoquait même des coopérations futuristes : après des décennies de compétition spatiale, Moscou et Washington — via SpaceX d’Elon Musk — pourraient mener une mission conjointe vers Mars.

Si ce projet reste pour l’heure théorique, il démontre que certains acteurs d’influence explorent des scénarios alternatifs pour sortir du conflit. Mais aucune des capitales concernées n’a officiellement commenté ces discussions informelles, et les obstacles politiques — notamment les sanctions occidentales — demeurent immenses.