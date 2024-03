Sept blessés sur un vol United Airlines Tel Aviv - New York à cause de "vents forts"

Sept personnes ont été blessées hier soir (vendredi) sur un vol United Airlines reliant Tel Aviv à New York, après que l'avion a connu de fortes turbulences et a été détourné vers un autre aéroport, a rapporté le New York Post. Les ambulanciers qui attendaient sur le terrain ont transféré les blessés devaient être hospitalisés dans les hôpitaux de la ville. La FAA, l'autorité fédérale de l'aviation américaine, enquête sur l'incident.

Le vol 85 d'United Airlines qui a quitté Tel Aviv vendredi à 7h (heure des États-Unis) était censé atterrir à Liberty Port dans le New Jersey, et a atterri à l'aéroport international Stewart dans le comté d'Orange, New York à 18h45. La compagnie aérienne a indiqué que l'avion Boeing 737 s'était dérouté vers l'aéroport alternatif "après que des vents forts ont été signalés à New York". Les responsables médicaux ont publié sur les réseaux sociaux que six personnes avaient été hospitalisées pour des "problèmes mineurs". Le Boeing 737, qui transportait plus de 300 passagers, a fait le plein à l'aéroport international Stewart et a ensuite terminé son voyage vers sa destination initiale, a indiqué United Airlines.