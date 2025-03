"Si vous rejetez la main tendue, la réponse sera ferme" : la lettre de Trump à Khamenei dévoilée

La lettre adressée par le président américain Donald Trump au Guide suprême iranien Ali Khamenei a été révélée samedi matin pour la première fois par la chaîne "Sky News Arabia". Dans cette missive, Trump exprime son souhait d'engager des négociations, tout en formulant un avertissement clair : "Si vous rejetez la main tendue et choisissez la voie de l'escalade et du soutien aux organisations terroristes, je vous mets en garde contre une réponse rapide et déterminée."

Le président américain débute sa lettre par un appel à l'entente entre les deux nations : "J'écris cette lettre dans le but d'ouvrir de nouveaux horizons pour nos relations, loin des années de conflit, d'incompréhensions et de confrontations inutiles dont nous avons été témoins ces dernières décennies."

"Le moment est venu de laisser derrière nous l'hostilité et d'ouvrir une nouvelle page de coopération et de respect mutuel. Une opportunité historique se présente à nous aujourd'hui", poursuit-il, avant de préciser que les États-Unis "ne resteront pas les bras croisés face aux menaces de votre régime contre notre peuple ou nos alliés."

Trump souligne sa disposition à entamer des négociations : "Si vous êtes prêts à négocier, nous le sommes également. Mais si vous continuez à ignorer les exigences du monde, l'histoire témoignera que vous avez manqué une excellente opportunité."

La lettre a été envoyée de la Maison Blanche il y a environ trois semaines, dans un contexte de tensions croissantes avec l'Iran. Téhéran y a répondu officiellement plus tôt cette semaine, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Le président américain a réitéré sa position hier dans une déclaration concernant la question nucléaire iranienne. "Ma grande préférence est que nous nous entendions avec l'Iran, mais si ce n'est pas le cas - de très mauvaises choses vont se produire", a-t-il averti.

Dans ce contexte tendu, des images satellite récentes confirment que les États-Unis ont déployé des bombardiers furtifs de l'armée de l'air dans l'océan Indien, à proximité de l'Iran et du Yémen. La présence de ces armes dans la région de Diego Garcia signale un changement potentiel dans la posture militaire américaine dans la zone indo-pacifique.