SOCAR d'Azerbaïdjan et BP entrent sur le marché israélien du gaz naturel

Une avancée majeure pour le secteur gazier israélien : les géants internationaux de l'énergie SOCAR d'Azerbaïdjan et BP du Royaume-Uni font leur entrée sur le marché de l'exploration gazière en Israël.

Les compagnies énergétiques SOCAR, BP et New Med Energy ont reçu ce lundi des licences pour explorer le gaz naturel dans les eaux israéliennes. Pour SOCAR d'Azerbaïdjan, pays musulman chiite, il s'agit de la première implication dans des explorations en dehors du territoire azerbaïdjanais.

"Un atout stratégique pour Israël"

Le ministre de l'Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, a déclaré : "L'arrivée de SOCAR et BP est une excellente nouvelle pour l'État d'Israël. Le gaz naturel est un atout stratégique qui renforce notre position économique et politique dans le monde en général et au Moyen-Orient en particulier. C'est pourquoi, particulièrement en ces temps, nous travaillons à augmenter la production de gaz naturel, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation."

Six licences accordées

Le ministre de l'Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, et le Commissaire aux affaires pétrolières du ministère, Chen Bar-Yosef, ont accordé aujourd'hui six licences dans le cadre du quatrième appel d'offres concurrentiel pour l'exploration de gaz naturel dans les eaux israéliennes. L'attribution de ces licences est conforme à la politique du ministre et du ministère visant à augmenter les réserves de gaz naturel pour le marché intérieur et à accroître les exportations.

Des licences supplémentaires devraient être accordées par la suite, et un cinquième appel d'offres concurrentiel devrait être publié au cours de l'année.

Un consortium international

Les licences ont été attribuées au groupe sélectionné pour la zone connue sous le nom de "Cluster I", qui comprend SOCAR, la compagnie nationale de pétrole et de gaz d'Azerbaïdjan, la société britannique BP et la société israélienne New Med Energy, chaque entreprise détenant environ un tiers des droits dans chacune des licences.

SOCAR, qui servira d'opérateur pour la licence, est une entreprise établie avec une vaste expérience dans le développement de champs de gaz naturel, tandis que BP est une grande compagnie énergétique intégrée. Pour les deux entreprises, ce sera leur première incursion dans le secteur du gaz naturel en Israël.

La cérémonie d'attribution s'est déroulée en présence du président de SOCAR et ministre de l'Économie d'Azerbaïdjan, Mikayil Jabbarov.

Une zone d'exploration prometteuse

Le Cluster I, d'une superficie d'environ 1 700 km², est situé dans la partie nord des eaux économiques d'Israël et a été commercialisé lors de l'appel d'offres concurrentiel de 2022. Les activités dans cette zone – qui n'a pratiquement jamais été explorée auparavant en termes de ressources naturelles – devraient se concentrer initialement sur la réalisation d'études sismiques et autres. Sur la base des résultats de ces études, il sera décidé de procéder ou non à un forage d'exploration dans les zones les plus prometteuses.

Le quatrième appel d'offres concurrentiel a été lancé en décembre 2022 et s'est clôturé pour la soumission des offres en juillet 2023. Fin octobre 2023, les entreprises lauréates ont été annoncées pour deux des quatre groupes mis en concurrence. Les autres résultats de la procédure devraient être publiés ultérieurement. Chen Bar-Yosef, Commissaire aux affaires pétrolières du ministère, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accorder aujourd'hui les premières licences suite au quatrième appel d'offres concurrentiel, qui représente une percée dans le domaine de l'exploration du gaz naturel en Israël. Ces licences, ainsi que d'autres qui seront accordées par la suite, reflètent l'engagement des entreprises à réaliser des investissements qui, dans un premier temps, s'élèveront à des dizaines de millions de dollars et, à des stades plus avancés, pourraient même dépasser ce montant." "La capacité à répondre aux besoins du marché intérieur tout en assurant la sécurité énergétique et un environnement attractif pour les investissements est au cœur des préoccupations de tous ceux qui s'occupent de la politique du gaz naturel, et nous sommes convaincus que cette politique portera ses fruits pour le secteur de l'énergie et les citoyens de l'État d'Israël," a-t-il ajouté.