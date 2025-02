Solution à deux États : Le conseiller de Trump évoque une formule excluant Gaza

Dans un entretien à CBS, Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, a précisé la position de l'administration Trump concernant le conflit israélo-palestinien. Il a indiqué que le président n'avait pas exclu une solution à deux États, mais a suggéré que l'État palestinien pourrait se limiter à la Cisjordanie, excluant Gaza.

"Je n'ai certainement pas entendu le président dire que c'était la fin de la solution à deux États", a déclaré Waltz, rappelant l'existence de "l'Autorité palestinienne et de la Cisjordanie". Il a toutefois relevé une apparente contradiction dans les propos de Trump, qui a évoqué la possibilité pour les Palestiniens de vivre à Gaza une fois le territoire reconstruit, alors qu'il avait plus tôt dans la journée parlé de leur "réinstallation permanente" ailleurs. Le conseiller a souligné que Washington était en discussion avec ses alliés régionaux, particulièrement la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Le roi Abdallah de Jordanie doit d'ailleurs rencontrer Trump à la Maison Blanche la semaine prochaine. "Le président dialogue avec nos principaux alliés dans la région, sollicitant leurs idées et leurs suggestions", a-t-il précisé. Waltz a également réaffirmé la position commune américano-israélienne concernant le Hamas : "Nous ne permettrions pas à l'État islamique de continuer à nous attaquer à notre frontière. Nous soutiendrons le gouvernement israélien dans sa défense."