Somaliland, Gazaouis et Israël : le président somalien dénonce un accord secret

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud affirme disposer d’informations de renseignement selon lesquelles le Somaliland aurait accepté d’accueillir des Gazaouis déplacés en échange d’une reconnaissance officielle par Israël. Ces déclarations ont été faites mercredi lors d’un entretien accordé à la chaîne Al Jazeera, quelques jours après l’annonce par Israël de la reconnaissance du territoire sécessionniste.

Selon le chef de l’État somalien, cet accord présumé irait bien au-delà de la seule question des populations déplacées. Le Somaliland aurait également consenti à l’installation d’une base militaire israélienne sur son sol et à rejoindre les accords d’Abraham, qui ont permis la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Hassan Sheikh Mohamud a affirmé qu’une présence israélienne avait déjà existé par le passé dans la région.

Le président somalien dénonce une manœuvre destinée, selon lui, à déstabiliser la Somalie et l’ensemble de la Corne de l’Afrique. Il estime que la reconnaissance israélienne du Somaliland intervient à un moment critique, alors que Mogadiscio tente de renforcer l’unité nationale par des moyens pacifiques. Il accuse également Israël de chercher à « exporter » le conflit de Gaza vers le continent africain.

Israël a annoncé vendredi dernier reconnaître officiellement le Somaliland, une entité autoproclamée indépendante depuis 1991 mais toujours considérée par la communauté internationale comme faisant partie intégrante de la Somalie. Il s’agit de la première reconnaissance formelle du territoire par un État.

Aucune confirmation officielle n’a, à ce stade, été apportée par les autorités du Somaliland ou par Israël.