Sommet de l’OCS : condamnation des frappes à Gaza et en Iran, appel à un cessez-le-feu

Réunis ce lundi à Tianjin, les dirigeants de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) – qui rassemble dix États dont la Chine, la Russie, l’Inde et l’Iran – ont adopté une déclaration commune condamnant les violences au Proche et au Moyen-Orient.

L’OCS a dit « condamner fermement les actes causant des victimes civiles et un désastre humanitaire à Gaza », appelant à un cessez-le-feu complet et durable, ainsi qu’à un accès sans entrave de l’aide humanitaire.

Les États membres ont également dénoncé « l’agression militaire menée en juin 2025 par Israël et les États-Unis contre des infrastructures nucléaires civiles en Iran », qui aurait entraîné des victimes et violé, selon eux, les principes du droit international et de la Charte des Nations unies. Parmi les dirigeants présents figuraient le président russe Vladimir Poutine, son homologue iranien Massoud Pezeshkian, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping. Cette prise de position commune traduit le rapprochement politique de ces pays face à l’Occident, notamment sur les dossiers sensibles liés à la sécurité régionale et à l’équilibre stratégique au Moyen-Orient. En se prononçant à la fois sur la situation à Gaza et sur les tensions autour du programme nucléaire iranien, l’OCS cherche à affirmer son rôle d’acteur diplomatique de poids, au-delà de l’Asie, dans un contexte marqué par des fractures géopolitiques croissantes.