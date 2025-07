Sommet de l’ONU sur la solution à deux États : l'absence probable de Macron affaiblit l’impact attendu

Articles recommandés -

Le sommet des Nations unies consacré à la solution à deux États, initialement prévu en juin puis reporté en raison du conflit Israël-Iran, se tiendra finalement les 28 et 29 juillet à New York. Toutefois, l’absence attendue du président français Emmanuel Macron risque de réduire la portée politique de l’événement.

Alors que Macron défend régulièrement l’idée que "la reconnaissance d’un État palestinien est la seule voie possible vers la paix et la stabilité dans la région", sa non-participation pourrait retarder une série d’annonces majeures sur cette reconnaissance. L'Élysée préfère, selon des sources diplomatiques, un cadre alternatif, possiblement un futur sommet à Paris, pour une déclaration coordonnée avec d'autres partenaires comme le Royaume-Uni ou le Canada.

Les États-Unis et Israël s'opposent fermement à toute reconnaissance d’un État palestinien à ce stade, estimant qu'une telle initiative serait perçue comme une récompense au terrorisme du Hamas. Ils auraient même tenté de dissuader certaines délégations de participer au sommet new-yorkais.

Le sommet s’articulera autour de groupes de travail visant à préparer les fondements d’un futur État palestinien : gouvernance, relance économique, et lutte contre les discours de haine. Ni Emmanuel Macron, ni le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ne devraient faire le déplacement, laissant le soin aux ministres des Affaires étrangères de représenter leurs pays.

Lors d’un récent sommet franco-britannique, Macron a pourtant réaffirmé à deux reprises la nécessité de reconnaître l’État palestinien, sans pour autant fixer d’échéance. Une déclaration conjointe avec le Premier ministre britannique Keir Starmer a simplement réitéré l’engagement à œuvrer ensemble en faveur d’un tel processus.

Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, a quant à lui souligné devant la commission des Affaires étrangères du Parlement que l'histoire du Royaume-Uni dans la région — notamment via la déclaration Balfour — l’engage à jouer un rôle moteur. Il a insisté sur le fait qu’aucune normalisation durable avec l’Arabie saoudite ne sera possible sans progrès concrets vers la création d’un État palestinien.

En parallèle, les ministres israélien et palestinien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar et Varsen Aghabekian, doivent participer ce lundi à un dîner diplomatique à Bruxelles, en marge d'une réunion entre l'UE et ses partenaires méditerranéens. Aucun échange bilatéral entre eux n’est confirmé à ce stade.