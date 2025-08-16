Sommet Trump-Poutine en Alaska : pas d’accord sur l’Ukraine malgré des discussions "productives"

Articles recommandés -

Le sommet très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine, tenu vendredi en Alaska, n’a débouché sur aucun accord concret pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Après près de trois heures d’échanges, les deux dirigeants ont affirmé avoir fait « des progrès » sur certains points, sans donner de détails ni répondre aux questions des journalistes.

« Il y a beaucoup de points sur lesquels nous sommes tombés d’accord, et quelques-uns sur lesquels nous avons encore avancé », a déclaré Trump, tout en reconnaissant qu’aucune percée décisive n’avait eu lieu. Poutine, de son côté, a estimé que les résultats de la rencontre devaient être « pris en compte de manière constructive » par l’Ukraine et ses alliés européens.

Mais le président russe a répété ses conditions de longue date pour une paix durable, laissant entendre qu’il restait opposé à un cessez-le-feu immédiat. Pendant que les deux dirigeants se retrouvaient à Anchorage, les sirènes d’alerte aérienne retentissaient encore dans plusieurs régions d’Ukraine, tandis que la Russie rapportait des attaques de drones sur son territoire. À Kiev, aucune réaction officielle n’a suivi dans l’immédiat, mais l’opposant Oleksiy Honcharenko a jugé que Poutine avait « gagné du temps » sans offrir de concessions. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, a salué l’initiative américaine mais douté de la volonté réelle de Moscou de négocier.

Ce premier face-à-face entre Trump et Poutine depuis 2019, riche en symboles, contraste fortement avec ses résultats : aucun cessez-le-feu, aucune feuille de route claire, mais la volonté affichée de poursuivre le dialogue.