Soudan: le Royaume-Uni débloque 5 millions de livres pour renforcer l’aide humanitaire

Le Royaume-Uni a annoncé samedi une nouvelle aide humanitaire d’urgence de 5 millions de livres sterling (environ 5,7 millions d’euros) destinée au Soudan, ravagé par la guerre depuis 2023.

Selon le ministère britannique des Affaires étrangères, ce financement vise à fournir une aide alimentaire, des soins médicaux et une protection pour les victimes de violences sexuelles, alors que la situation humanitaire continue de se détériorer.

Sur ce montant, 2 millions de livres seront spécifiquement alloués aux actions de soutien psychologique et médical pour les victimes de viols et d’abus sexuels, utilisés comme armes de guerre par les Forces de soutien rapide (FSR) et l’armée soudanaise, a précisé le Foreign Office.

Cette aide s’ajoute aux 120 millions de livres déjà engagés par Londres pour soutenir la population soudanaise depuis le début du conflit.

« Ce terrible conflit a été trop longtemps négligé, alors que les souffrances s’intensifiaient », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper, en déplacement à Bahreïn.

Elle a dénoncé des violences « absolument horrifiantes » commises contre les civils, notamment dans la région du Darfour occidental, où la ville d’El-Fasher vient de tomber aux mains des FSR après 18 mois de siège.

Le conflit, né en avril 2023 d’une lutte de pouvoir entre le général Abdel Fattah al-Burhane et le chef des FSR Mohamed Hamdane Daglo, a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué la pire crise humanitaire mondiale, selon l’ONU.