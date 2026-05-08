Spécial week-end | Détroit d’Ormuz : pourquoi le blocage iranien ne provoque plus le même choc pétrolier qu’en 1973

La fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran a provoqué une flambée des prix du pétrole et ravivé les craintes d’une crise énergétique mondiale. Pourtant, malgré une hausse d’environ 40 % du brut depuis le début de l’escalade, l’économie mondiale semble mieux résister qu’au moment du choc pétrolier arabe de 1973.

Au début de l’opération « Rugissement du Lion », des documents attribués à l’ancien guide suprême iranien Ali Khamenei auraient révélé un véritable « plan du chaos » visant à déstabiliser l’économie mondiale en bloquant le détroit d’Ormuz et en ciblant les infrastructures pétrolières du Golfe persique.

Le détroit d’Ormuz reste stratégique : il constitue l’unique passage maritime reliant le Golfe persique au reste du monde et concentre une part essentielle du commerce mondial d’hydrocarbures. Les États du Golfe représentent encore près de 30 % de la production mondiale quotidienne de pétrole.

Mais contrairement à 1973, le monde dépend aujourd’hui beaucoup moins du pétrole moyen-oriental. À l’époque, les pays arabes membres de l’OPEP avaient imposé un embargo contre les États soutenant Israël durant la guerre du Kippour. Les prix avaient alors quadruplé, provoquant pénuries d’essence, inflation massive et récession dans de nombreux pays occidentaux.

Depuis, les économies occidentales ont profondément changé. Les chocs énergétiques successifs ont poussé les États à diversifier leurs approvisionnements et à investir dans les énergies renouvelables. De nouveaux gisements ont également été découverts en mer du Nord, en Alaska ou encore au Canada, réduisant considérablement la dépendance au Golfe.

Autre élément majeur : la décision des Émirats arabes unis de quitter l’OPEP. Producteur majeur de pétrole, Abou Dhabi souhaite désormais augmenter librement sa production afin de répondre aux tensions sur les marchés. Selon plusieurs analystes économiques, ce départ pourrait déclencher un effet domino au sein de l’organisation et conduire d’autres pays à assouplir les quotas de production.

Pour de nombreux experts, le pétrole reste aujourd’hui une arme géopolitique redoutable, mais le monde de 2026 n’est plus celui de 1973 : l’économie mondiale est plus diversifiée, plus résiliente et moins dépendante du « pétrole roi ».