Spécial week-end | Le détroit d’Ormuz, arme stratégique qui menace l’économie mondiale

Au cœur des tensions au Moyen-Orient, le détroit d’Ormuz s’impose comme un levier stratégique majeur capable de déstabiliser l’économie mondiale. Depuis le début de l’opération «Rugissement du Lion», le trafic maritime y a chuté de près de 70 %, conséquence directe des actions menées par l’Iran et de l’escalade militaire dans la région.

Ce passage maritime étroit, large d’à peine 33 kilomètres à son point le plus resserré, sépare l’Iran de la péninsule Arabique. Chaque jour, environ 21 millions de barils de pétrole y transitent habituellement, soit près d’un cinquième de l’approvisionnement mondial, ainsi qu’une part significative du gaz naturel liquéfié. Ce rôle central en fait un point névralgique du commerce énergétique mondial.

Selon plusieurs sources, l’Iran a multiplié les actions pour perturber la navigation : pose de mines marines, déploiement de vedettes rapides des Gardiens de la révolution et tirs depuis les côtes. Si certaines de ces menaces ont été neutralisées par la marine américaine, l’impact est déjà considérable. Même lorsque le détroit reste techniquement ouvert, de nombreuses compagnies maritimes refusent d’y faire transiter leurs navires, paralysant de facto le trafic.

Les conséquences économiques sont immédiates. Les prix du pétrole, de l’énergie et du transport maritime ont fortement augmenté, avec des répercussions directes sur les consommateurs à travers le monde. Les primes d’assurance maritime ont également explosé, certaines zones étant désormais considérées comme à haut risque par les grands assureurs internationaux.

Le détroit d’Ormuz ne constitue toutefois qu’un maillon d’un réseau plus large de points de passage critiques. Plus au sud, le détroit de Bab el-Mandeb, reliant la mer Rouge à l’océan Indien, est lui aussi sous tension en raison de la présence des Houthis au Yémen, soutenus par l’Iran. Une perturbation simultanée de ces axes pourrait gravement désorganiser les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans ce contexte, les grandes puissances, notamment la Chine, observent avec inquiétude une situation qui pourrait les contraindre à revoir leurs équilibres énergétiques et stratégiques.