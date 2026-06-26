Spécial week-end | Le mathématicien juif qui a sauvé des milliers de pilotes

En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine cherchait à renforcer ses bombardiers, gravement endommagés lors de leurs missions au-dessus de l'Allemagne nazie. Les ingénieurs observaient les impacts de balles sur les appareils revenus à leur base et concluaient qu'il fallait renforcer les ailes et le fuselage, les zones les plus touchées.

Cette logique semblait évidente. Elle était pourtant erronée.

C'est Abraham Wald, un mathématicien juif originaire de Transylvanie, qui comprit l'erreur. Réfugié aux États-Unis après avoir fui les persécutions nazies, il rejoignit l'université Columbia puis le Statistical Research Group (SRG), chargé d'aider l'effort de guerre américain.

Wald fit remarquer que les avions étudiés étaient uniquement ceux qui avaient survécu aux combats. Les appareils touchés au niveau des moteurs ou du cockpit ne revenaient jamais à leur base et n'étaient donc pas comptabilisés. Il fallait, selon lui, renforcer précisément les zones qui semblaient intactes sur les avions revenus de mission.

Cette démonstration donna naissance au concept aujourd'hui connu sous le nom de biais du survivant (survivorship bias). L'armée américaine modifia alors complètement sa stratégie de blindage, protégeant davantage les moteurs, les réservoirs de carburant et le cockpit. Cette décision permit d'améliorer considérablement les chances de survie des équipages et sauva des milliers de pilotes alliés.

Le principe mis en évidence par Wald dépasse largement le cadre militaire. Il explique également pourquoi, durant la Première Guerre mondiale, l'introduction des casques d'acier dans l'armée britannique entraîna une hausse apparente des blessures à la tête : les soldats qui seraient auparavant morts sur le champ de bataille survivaient désormais et pouvaient être soignés.

Aujourd'hui encore, les travaux d'Abraham Wald demeurent une référence en statistique, en économie, en médecine ou encore dans l'analyse des données. Son héritage rappelle qu'il faut parfois prêter autant d'attention à ce que l'on ne voit pas qu'aux informations qui sont sous nos yeux.