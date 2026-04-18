Spécial week-end | Un steward révèle ses secrets : comment survivre aux vols long-courriers

Les destinations lointaines font rêver, mais les atteindre implique souvent des vols de plus de dix heures, éprouvants pour le corps comme pour l’esprit. Alors comment rendre ces trajets plus supportables ? Fort de plus de 25 ans d’expérience, un steward britannique livre ses conseils pour mieux vivre les longs courriers.

Premier point clé : l’alimentation. Manger avant l’embarquement permettrait de favoriser l’endormissement en vol. « Cela peut provoquer une sensation de lourdeur propice au sommeil », explique-t-il, tout en rappelant qu’il est préférable d’écouter son corps. Inutile de se forcer à manger en pleine nuit si la fatigue domine : dormir reste prioritaire, surtout lors des vols de nuit.

Côté confort, les compagnies fournissent généralement des coussins et des écouteurs, mais cela reste insuffisant pour un repos optimal. Apporter son propre masque de sommeil, des écouteurs de qualité ou une couverture légère améliore nettement l’expérience. Le sommeil en avion étant souvent difficile, il conseille de ne pas se contraindre : « Si votre horloge biologique indique qu’il fait jour, inutile de lutter. » En revanche, si une activité exigeante est prévue à l’arrivée, mieux vaut tenter de se reposer.

Pour retrouver de l’énergie après quelques heures de sommeil, un geste simple fait la différence : se brosser les dents. « C’est ce qu’il y a de plus rafraîchissant », assure-t-il, soulignant que même les équipages profitent de quelques minutes pour se remettre en état entre deux services.

Le mouvement est également essentiel. Rester assis trop longtemps peut être inconfortable, voire nocif. À défaut de pouvoir se lever régulièrement, il recommande de bouger les jambes et les pieds autant que possible afin de stimuler la circulation.

Enfin, le choix du siège joue un rôle déterminant. Pour limiter les effets des turbulences, mieux vaut s’installer à l’avant de l’appareil. Les passagers de grande taille privilégieront les issues de secours pour bénéficier de davantage d’espace. Quant au steward, son choix est sans appel : le hublot, idéal pour se reposer sans être dérangé.

En cas d’escale, il recommande de marcher et, si possible, de sortir prendre l’air. Une pause active qui peut faire toute la différence avant de reprendre la route.