Steve Witkoff : "Ce soir, nous annoncerons qu'un nouveau pays va rejoindre les accords d'Abraham"

Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, a déclaré qu'un nouveau pays rejoindra les accords d'Abraham dès jeudi soir. L'annonce intervient alors que Washington multiplie les efforts pour élargir ces accords de normalisation avec Israël.

Le mois dernier, Donald Trump avait déjà exprimé son optimisme quant à un élargissement prochain des accords d'Abraham, laissant entrevoir que l'Arabie saoudite pourrait être le prochain signataire. Il a réitéré ces propos mercredi lors d'une déclaration aux médias.

"Je ne veux pas dire que cela se produira immédiatement, mais bientôt", avait déclaré le président américain en octobre. "Les pays qui ont adhéré en tirent profit. J'espère que l'Arabie saoudite nous rejoindra. Je pense qu'une fois que les Saoudiens auront franchi le pas, tout le monde suivra. Ils ont signalé hier leur intérêt. Les accords d'Abraham sont extraordinaires et contribueront à une paix durable au Moyen-Orient."

Cette perspective d'adhésion saoudienne représenterait un tournant majeur dans la région, le royaume étant considéré comme le leader du monde arabe sunnite. Une normalisation entre Riyad et Jérusalem pourrait effectivement entraîner un effet domino et inciter d'autres pays arabes à emboîter le pas.

Un responsable israélien a toutefois confirmé que le Kazakhstan sera annoncé comme le prochain pays à adhérer aux accords d'Abraham jeudi soir.

Les accords d'Abraham, signés en 2020 sous la première présidence Trump, ont déjà permis la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. L'annonce de ce soir devrait révéler l'identité du cinquième pays à rejoindre cette alliance stratégique.