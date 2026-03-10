Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient se rendre en Israël la semaine prochaine

L’émissaire spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a indiqué qu’il pourrait se rendre en Israël la semaine prochaine, aux côtés de Jared Kushner, afin de coordonner les positions entre Washington et Jérusalem sur le dossier iranien. Dans une interview accordée à CNBC, il a toutefois précisé que cette visite n’était pas encore confirmée.

Steve Witkoff a démenti les informations selon lesquelles un déplacement initialement prévu cette semaine aurait été annulé en raison de tensions liées aux frappes israéliennes contre des installations pétrolières iraniennes. Selon lui, l’objectif du voyage serait de renforcer la coordination stratégique avec Israël dans le contexte de la guerre contre l’Iran.

Interrogé sur les objectifs de guerre, Witkoff a affirmé que les positions d’Israël et des États-Unis étaient alignées. Il a également mis en garde contre la menace que représenterait l’Iran pour Israël, qu’il a décrit comme un pays particulièrement vulnérable face à une éventuelle attaque nucléaire.

Le responsable américain a par ailleurs déclaré que Téhéran n’avait montré aucun intérêt pour un retour aux négociations depuis le début du conflit, déclenché le 28 février après les frappes américaines et israéliennes contre la République islamique. Selon lui, la stratégie actuelle repose sur une logique de « paix par la force », estimant que l’Iran ne réagit qu’à des pressions fortes.

Witkoff a également affirmé que les États-Unis avaient détruit « presque toutes » les capacités iraniennes d’enrichissement et de conversion de l’uranium. Cette déclaration semble toutefois reconnaître que le programme nucléaire iranien n’a pas été totalement éliminé.

Il a aussi affirmé que l’Iran dispose d’environ 460 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 %, un niveau jugé bien supérieur à celui nécessaire pour un programme civil. Selon lui, ce matériau pourrait potentiellement être utilisé pour fabriquer une arme ou un dispositif radiologique.

Enfin, interrogé sur d’éventuels échanges de renseignements entre Moscou et Téhéran, Witkoff a indiqué que la Russie avait nié toute coopération de ce type, tout en disant espérer que ces assurances soient respectées.