Survivants de la Shoah : l'Allemagne augmente son budget d'aide à un niveau historique

La Claims Conference a annoncé ce mercredi les résultats de ses négociations annuelles avec le ministère fédéral allemand des Finances, menées au nom des survivants de la Shoah du monde entier. Le budget alloué aux soins à domicile atteint un niveau record de 1,08 milliard de dollars (923,9 millions d'euros), tandis que plusieurs mesures d'aide sont étendues ou prolongées.

Dans le cadre des négociations pour 2026, l'Allemagne a accordé 30 millions d'euros additionnels pour la prise en charge à domicile des survivants de la Shoah à travers le monde. Cette augmentation intervient alors que l'âge moyen des bénéficiaires est passé de 86 ans en 2018 à 88,5 ans en 2024, révélant des besoins médicaux de plus en plus complexes.

Le nombre de survivants nécessitant une prise en charge complète en raison de pathologies graves telles que la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou de démence a presque doublé depuis 2018. « Ce budget est essentiel pour leur permettre de vieillir dans la dignité, chez eux, cette même dignité qui leur a été volée dans leur jeunesse », a déclaré Gideon Taylor, président de la Claims Conference.

Les versements complémentaires du Fonds d'aide d'urgence, initialement prévus jusqu'en 2027, ont été prolongés jusqu'en 2028 à hauteur de 1 450 euros par an. Cette mesure bénéficiera à plus de 127 000 survivants dans le monde.

Le budget consacré à l'éducation sur la Shoah a également été reconduit pour un an avec un financement additionnel de 3 millions d'euros, atteignant un total de 48 millions d'euros en 2029.

Une nouvelle mesure prévoit que les Justes parmi les Nations non juifs, qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant la Shoah et perçoivent actuellement une allocation mensuelle de la Claims Conference, auront désormais droit aux mêmes soins à domicile que les survivants juifs.

Stuart Eisenstat, ambassadeur de la délégation de la Claims Conference aux négociations, a souligné l'importance de cet accord dans un contexte économique difficile. « L'Allemagne est confrontée à une forte hausse des coûts de l'énergie et à une augmentation considérable de ses dépenses de défense », a-t-il rappelé. « L'importance des résultats de cette année réside non seulement dans l'obtention de fonds supplémentaires malgré un exercice budgétaire complexe, mais aussi dans le maintien de l'engagement du gouvernement allemand à soutenir les survivants de l'Holocauste et à sensibiliser le public à la mémoire de l'Holocauste. »