Tal Shoham : "Ne laissez pas Aviatar et Guy dans l’oubli"

Dans un témoignage publié dans Time Magazine, Tal Shoham, ex-otage de Hamas, raconte les 505 jours passés dans une étroite cellule souterraine à Gaza, aux côtés d’Aviatar David et Guy Dalal, toujours captifs. Enlevé le 7 octobre 2023 dans le kibboutz Be’eri, Shoham décrit l’horreur : un tunnel de 40 pieds de long, des matelas humides, une pita partagée pour survivre, et une caméra surveillant leurs moindres gestes. Menacés d’une bombe en cas de tentative de sauvetage, humiliés et parfois torturés, les otages étaient traités comme des objets.

Forum des familles d'otages

Shoham, arraché à sa famille sous les yeux terrifiés de son fils de neuf ans, ignorait pendant 50 jours si ses proches avaient survécu. Avec Aviatar et Guy, enlevés au festival Nova, il a forgé un lien fraternel, inventant des rituels pour préserver leur humanité face à la cruauté de leurs geôliers, qui s’amusaient à réduire l’oxygène dans le tunnel.

Libéré en février grâce à un accord soutenu par l’administration Trump, Shoham porte désormais la voix des 59 otages restants. Il implore le président américain et le Premier ministre Netanyahou de privilégier la pression diplomatique sur Hamas, plutôt qu’une escalade militaire qui éloignerait les chances de sauver Aviatar et Guy. « Ce ne sont pas des statistiques, mais des fils, des amis, pleins de vie », écrit-il, évoquant leur douceur et leur humour. Chaque jour en captivité est une lutte pour survivre. Shoham, qui savoure chaque souffle d’air libre, appelle à une action urgente pour ramener les otages chez eux, vivants ou morts, et leur offrir un avenir sous le soleil.