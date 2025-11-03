Tchétchénie : le grand mufti qualifie les Juifs "d’ennemis de l’islam"

Les propos du grand mufti de Tchétchénie, Salah Mezhiev, ont provoqué un tollé en Russie. Lors d’une émission télévisée diffusée le 20 octobre intitulée « Histoire, guerre et paix tchétchène », le dignitaire religieux a déclaré que « les ennemis d’Allah, les Juifs et les mouvements qu’ils ont engendrés, comme l’athéisme, existent depuis toujours », ajoutant que leurs idées « trouvent leur source dans le satanisme ».

Ces déclarations, rapportées par le média d’État Grozny Inform, ont suscité la réaction indignée du grand rabbin de Russie, Berel Lazar. Sur Telegram, il a condamné un discours « insultant pour l’ensemble du peuple juif et contraire aux efforts du pays pour préserver la paix interreligieuse ». Le rabbin a mis en garde contre les conséquences possibles de telles paroles : « Il suffit d’un fanatique pour transformer ces propos en appel à la violence. »

Lazar a rappelé que la Tchétchénie avait historiquement entretenu de bonnes relations entre musulmans et juifs, soulignant que « pendant les purges de Staline, des Juifs avaient même défendu les foyers tchétchènes ». Il a appelé les dirigeants religieux musulmans à se désolidariser des propos de Mezhiev.

Face à la polémique, le mufti a publié un démenti vendredi, affirmant que ses propos avaient été « déformés et mal traduits ». Il a déclaré ne pas avoir visé les Juifs, mais « les sionistes qui commettent un génocide », évoquant une critique « des forces du mal agissant au nom de l’Occident ».