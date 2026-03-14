Téhéran affirme que l’Ukraine est devenue une "cible légitime" pour avoir aidé Israël

Un haut responsable iranien a affirmé samedi que l’Ukraine était désormais une « cible légitime » pour l’Iran en raison de son soutien présumé à Israël dans le contexte de la guerre en cours. Cette déclaration marque une nouvelle escalade verbale de Téhéran, qui laisse entendre que le conflit pourrait s’étendre au-delà du Moyen-Orient.

Ibrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a accusé Kiev d’avoir aidé Israël notamment grâce à des drones. Dans un message publié sur le réseau social X, il a affirmé que « l’Ukraine défaillante » s’était impliquée dans la guerre en apportant une assistance technologique au « régime israélien ».

Selon lui, cette implication ferait désormais de l’ensemble du territoire ukrainien une « cible légitime » pour l’Iran. Azizi a invoqué l’article 51 de la Charte des Nations unies, relatif au droit de légitime défense, pour justifier cette position.

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Ces propos semblent faire référence à l’aide que l’Ukraine aurait proposée aux pays du Golfe confrontés aux attaques de drones iraniens. Kiev, qui dispose d’une expérience importante dans la lutte contre les drones de fabrication iranienne utilisés par la Russie dans la guerre en Ukraine, aurait notamment proposé d’envoyer des experts militaires pour aider à renforcer les systèmes de défense dans la région.

Au fil des dernières années, l’Ukraine a acquis une expertise dans la neutralisation des drones iraniens utilisés par Moscou, alliée de Téhéran. La Russie a en effet largement utilisé ces appareils dans ses opérations militaires contre l’Ukraine.

Téhéran a toujours nié officiellement fournir des armes à la Russie malgré les nombreuses preuves et accusations occidentales. Dans le même temps, selon plusieurs sources américaines, Moscou apporterait un soutien à l’Iran dans le conflit actuel.