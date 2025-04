Tel-Aviv et Berlin annoncent leur jumelage à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques israélo-allemandes

Les municipalités de Tel-Aviv et de Berlin viennent d'annoncer officiellement leur jumelage, marquant une nouvelle étape dans les relations entre Israël et l'Allemagne, qui célèbrent cette année le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Cette décision fait suite à l'approbation unanime par le Parlement du Land de Berlin d'une motion visant à établir ce partenariat entre les deux villes cosmopolites. La cérémonie officielle de signature est prévue pour le 5 mai prochain dans la capitale allemande, en présence des maires des deux villes.

"Un partenariat fondé sur la mémoire et les valeurs communes"

Le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, s'est dit "heureux d'annoncer la création d'un accord de jumelage avec Berlin." Il a souligné que "ce partenariat repose non seulement sur la mémoire historique mais aussi sur les valeurs de démocratie, de liberté et de tolérance si cruciales dans le monde d'aujourd'hui." M. Huldai a également remercié son homologue berlinois, Kai Wegner, pour être "un véritable ami d'Israël", rappelant sa visite en Israël immédiatement après les attaques du 7 octobre 2023. Un geste symbolique fort a également été salué : la décision du maire de Berlin de maintenir le drapeau israélien sur la façade de la mairie jusqu'au retour du dernier otage.

Des villes aux profils similaires

De son côté, Kai Wegner a affirmé que ce jumelage contribuerait à "renforcer la lutte contre l'antisémitisme" tout en donnant "l'exemple en matière de diversité, de solidarité et d'humanité" en ces temps difficiles. Le maire allemand a également mis en avant les nombreux points communs entre les deux métropoles : "Elles sont diverses, colorées et jeunes. On y trouve une scène culturelle dynamique, une vie nocturne diversifiée ainsi qu'une économie numérique et des start-up très prospères."

Ce rapprochement entre Tel-Aviv et Berlin illustre la volonté des deux villes de renforcer leurs liens au-delà du poids de l'histoire, en s'appuyant sur leurs similitudes culturelles, économiques et leur vision partagée d'une société ouverte et tolérante.