Tensions diplomatiques : les leaders juifs américains refusent de rencontrer Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron avait prévu de rencontrer des représentants des principales organisations juives américaines en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, qui se tiendra ce mois-ci à New York. Selon des informations obtenues par i24NEWS, cette réunion n’aura finalement pas lieu.

Officiellement, l’agenda de Macron ne laissait qu’un créneau pour une rencontre à la veille de l’ouverture de l’Assemblée générale, mais celui-ci coïncidait avec Rosh Hashana, le Nouvel An juif, ce qui compliquait son organisation. Mais en réalité, plusieurs sources affirment que les organisations invitées, telles que l’AIPAC, l’Anti-Defamation League (ADL) ou encore l’American Jewish Committee (AJC), n’avaient pas l’intention d’y participer.

« Macron a 15 % de popularité en France. Ce n’est pas à nous de l’aider à redorer son image », a déclaré l’une de ces sources, évoquant une opposition ferme à cette rencontre.

Ce rejet s’explique par un contexte politique tendu, marqué par la décision annoncée cet été par la France de reconnaître l’État de Palestine et de mobiliser d’autres pays pour faire de même. Plusieurs organisations juives américaines reprochent également à Paris son inaction face à la montée de l’antisémitisme. La semaine dernière, l'ancien député Meyer Habib avait révélé à i24NEWS qu'Emmanuel Macron envisageait un déplacement en Israël avant l’Assemblée générale, mais le bureau du Premier ministre israélien l’en a dissuadé, jugeant la visite inopportune. Israël envisagerait par ailleurs des mesures de rétorsion, parmi lesquelles la fermeture du consulat français à Jérusalem, qui dessert principalement la population palestinienne de Judée-Samarie. Ainsi, même si Macron pourrait encore tenter d’organiser une rencontre avec certains représentants, la majorité des organisations juives américaines semblent décidées à boycotter toute initiative en ce sens.