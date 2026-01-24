Tensions maximales avec l’Iran : Washington muscle son dispositif, Téhéran menace de "guerre totale"

La pression militaire et diplomatique s’intensifie autour de l’Iran, alors que les États-Unis renforcent massivement leur présence au Moyen-Orient. Le chef du commandement central américain (CENTCOM), l’amiral Brad Cooper, est attendu samedi en Israël pour des entretiens avec de hauts responsables. Cette visite intervient dans un contexte de montée des tensions, alors que Washington maintient ouverte l’option militaire face à Téhéran.

Parallèlement, le conseiller de la Maison-Blanche Jared Kushner et l’émissaire spécial américain Steve Witkoff doivent eux aussi se rendre en Israël. Les discussions porteront notamment sur Gaza, le Hamas et les efforts pour obtenir la libération de Ran Gvili, dernier otage encore détenu dans le territoire, mais aussi sur le dossier iranien.

Sur le plan militaire, les États-Unis déploient des moyens considérables. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln a quitté l’Asie et se dirige vers la région, accompagné de destroyers et de milliers de soldats supplémentaires. Des avions de combat américains F-15E sont désormais positionnés au Moyen-Orient, tandis que le Royaume-Uni a annoncé le déploiement défensif de chasseurs Typhoon au Qatar. Des mouvements importants d’avions cargos militaires américains ont également été observés.

Face à cette démonstration de force, Téhéran hausse le ton. Un haut responsable iranien a averti que toute attaque américaine, quelle qu’en soit la forme, serait considérée comme une « guerre totale ». « Tout est en état d’alerte maximale en Iran », a-t-il déclaré, promettant une riposte « extrêmement dure » en cas de violation de la souveraineté iranienne.

Le président américain Donald Trump, tout en affirmant espérer ne pas recourir à la force, a prévenu que d’éventuelles frappes contre l’Iran seraient d’une ampleur sans précédent. De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé percevoir des signes indiquant qu’Israël chercherait toujours une occasion de frapper l’Iran, un scénario susceptible d’embraser davantage la région.