"Tentacules du Hamas" : le Mossad révèle un vaste réseau terroriste démantelé en Europe

Le bureau du Premier ministre israélien, au nom du Mossad, a révélé mercredi une vaste opération internationale visant à neutraliser des infrastructures terroristes du Hamas implantées en plein cœur de l’Europe. Fruit d’une enquête de longue haleine et d’une coopération étroite entre les services de renseignement et les forces de sécurité européennes, cette offensive a permis de saisir des caches d’armes et d’arrêter plusieurs membres actifs du mouvement terroriste islamiste.

En Allemagne, en Autriche et dans d’autres pays, des raids coordonnés ont conduit à la découverte de cellules clandestines prêtes à agir « sur commande ». À Vienne, une opération menée en septembre par les services de renseignement autrichiens (DSN) a permis de mettre la main sur des pistolets et des engins explosifs destinés à des attaques contre des cibles israéliennes et juives.

Selon les enquêteurs, cette cache appartenait à Muhammad Naim, fils de Bassem Naim, haut responsable du Hamas et proche du chef du mouvement à Gaza, Khalil al-Haya. Une rencontre entre père et fils au Qatar en septembre tendrait à démontrer l’implication directe de la direction politique du Hamas dans la préparation d’attentats sur le sol européen, malgré ses dénégations répétées.

L’enquête explore également un volet turc : un important membre du réseau, Burhan al-Khatib, a été arrêté en Allemagne après un séjour en Turquie, longtemps considérée comme un terrain d’activité privilégié du Hamas.

Pour le Mossad, cette affaire illustre l’ampleur de la menace et l’importance croissante de la coopération internationale. Depuis le 7 octobre, le Hamas a intensifié ses efforts pour établir des cellules opérationnelles en Europe, à l’image de l’Iran et de ses proxys, indique l’agence israélienne, qui affirme continuer à déjouer « des dizaines de complots » dans le monde.