Tirs près de la Maison-Blanche : Benjamin Netanyahou apporte son soutien à Donald Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi après l’incident survenu près de la Maison-Blanche, où un suspect a été neutralisé après avoir ouvert le feu à proximité d’un point de contrôle de sécurité.

Dans un message publié sur X, Benjamin Netanyahou s’est dit « soulagé » que le président américain Donald Trump soit sain et sauf.

« Je suis soulagé que le président Donald Trump, le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche, soit en sécurité et que l’assaillant ait été neutralisé avant de pouvoir causer davantage de dégâts », a écrit le Premier ministre israélien.

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Benjamin Netanyahou a également appelé à condamner sans ambiguïté les violences politiques, évoquant les tentatives répétées visant Donald Trump.

« La violence politique, y compris les tentatives répétées d’assassinat contre le président Trump, doit être condamnée sans équivoque et avec force par tous », a-t-il ajouté.

Cette réaction intervient alors que les autorités américaines enquêtent sur les circonstances exactes de l’attaque et sur les motivations du suspect.