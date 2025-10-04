Tony Blair doit se rendre au Caire après une médiation émiratie sur le plan d’administration de Gaza

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair devrait se rendre en Égypte dans les jours à venir pour présenter son projet de gestion de la bande de Gaza après la guerre, rapporte le journal londonien Al-Araby Al-Jadeed. Selon le quotidien, cette visite a été organisée avec la médiation des Émirats arabes unis, à la suite du déplacement du président émirati Mohammed ben Zayed au Caire plus tôt cette semaine.

Blair devrait rencontrer le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, ainsi que le chef des services de renseignement, Hassan Rashad, afin d’exposer sa vision d’un gouvernement intérimaire pour Gaza. Un responsable diplomatique égyptien cité par le journal indique que l’initiative émiratie vise à offrir à Blair une tribune pour défendre sa proposition alors que Le Caire reste farouchement opposé à l’idée d’une administration internationale basée sur son sol.

La dernière version du plan américain, modifiée après une réunion entre le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, envisageait d’installer le siège de l’administration proposée à Al-Arish, dans le Nord-Sinaï. L’Égypte a formellement rejeté cette option « tant sur la forme que sur le fond », selon la même source. La mission de Blair s’inscrit dans un intense travail diplomatique régional — entre Washington, Le Caire, Doha, Doha et Abu Dhabi — visant à définir les modalités d’un retrait israélien, la remise de l’administration de Gaza et les conditions d’un échange d’otages et d’un cessez-le-feu durable.