Tony Blair : "La démilitarisation de Gaza est la clé d’un nouveau départ"

Présent à Washington lors de la réunion inaugurale du Conseil de la paix, Tony Blair a estimé au micro d'i24NEWS qu’un « plan crédible » existe pour Gaza, mais qu’il dépend entièrement d’une condition centrale : la démilitarisation complète du territoire. « Les défis restent immenses, et il serait naïf d’être excessivement optimiste », a-t-il reconnu, tout en soulignant qu’« il y a un plan » pour permettre à un comité technocratique palestinien d’exercer une autorité réelle.

Blair a mis en avant le rôle du président Donald Trump, saluant un engagement « clair » en faveur de la sécurité d’Israël, tout en affirmant la volonté américaine d’améliorer concrètement la situation des Palestiniens. Il a évoqué un « véritable élan » né des annonces du jour : 7 milliards de dollars mobilisés, des contributions de troupes pour la force internationale de stabilisation, ainsi qu’un projet de nouvelle police civile palestinienne, formée et encadrée.

Selon lui, cinq pays musulmans modérés ont accepté de participer, tandis que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite apportent un soutien financier significatif. « Il y a aujourd’hui un momentum réel », a-t-il insisté, tout en reconnaissant le scepticisme persistant en Israël et ailleurs.

Blair a également rejeté l’idée que l’initiative viserait à remplacer l’ONU. « Nous ne remplaçons pas les Nations unies », a-t-il affirmé, tout en soulignant que l’impulsion actuelle vient des États-Unis, capables de fédérer une coalition autour d’un objectif commun. « Virtuellement tous les pays présents ont apporté quelque chose à la table — de l’argent, des troupes ou une expertise. C’est une porte ouverte : venez avec une contribution. »

Pour l’ancien Premier ministre britannique, la réussite du projet reposera sur la capacité à transformer cet engagement collectif en mise en œuvre concrète et durable.