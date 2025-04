Tout accord avec l'Iran doit inclure le démantèlement complet de son programme nucléaire, déclare Steve Witkoff

Dans un changement radical par rapport à sa position précédemment exprimée, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré mardi que tout futur accord avec l'Iran devait inclure le démantèlement complet de son programme nucléaire.

Cette nouvelle position de Witkoff marque un virage important par rapport aux déclarations faites moins de 24 heures plus tôt sur la chaîne américaine Fox News. Il y avait laissé entendre que Washington pourrait accepter que Téhéran enrichisse de l'uranium à 3,67 %, un niveau compatible avec une utilisation à des fins civiles.

"Tout accord final doit mettre en place un cadre pour la paix, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient, ce qui signifie que l'Iran doit arrêter et éliminer son programme d'enrichissement et de militarisation nucléaire", a-t-il déclaré mardi dans un contre-pied total. "Il est impératif pour le monde que nous créions un accord ferme et équitable qui perdurera, et c'est ce que le président Trump m'a demandé de faire".

La veille sur Fox News, Steve Witkoff avait pourtant exprimé une position un peu plus modérée. "Vous n'avez pas besoin de mener, comme ils (l'Iran) le prétendent, un programme nucléaire civil où vous enrichissez au-delà de 3,67 %. Il s'agira surtout de vérifier le programme d'enrichissement, puis, en fin de compte, de vérifier la militarisation", avait-il estimé.

Steve Witkoff avait également déclaré avant les pourparlers avec l'Iran qui se sont tenus à Oman le week-end dernier, qu'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire restait une ligne rouge non négociable pour l'administration Trump. Il avait toutefois reconnu que les Etats-Unis pourraient faire preuve d'une certaine flexibilité nécessaire aux négociations.

Lundi, Donald Trump évoquait les négociations avec Téhéran indiquant avoir un "problème avec l'Iran", "presque facile" à résoudre. "L'Iran veut négocier avec nous, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Je pense qu'ils nous font marcher parce qu'ils ont l'habitude de traiter avec des gens stupides dans ce pays".